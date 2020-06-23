Полицейские Норильска подвели итоги операции «Должник»

С 15 по 19 июня на территории Норильска сотрудники полиции напомнили о задолженностях горожанам, вовремя не оплатившим административные штрафы. Таких граждан набралось более тысячи.

Злостных уклонистов предупредили о том, что срок своевременной уплаты административного штрафа заканчивается через 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Если же гражданин не оплачивает штраф в течение этих двух месяцев, то согласно статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, он тем самым вновь преступает закон. За это ему грозит штраф в двойном размере, но не менее 1 000 рублей. Как вариант, гражданина могут обязать отбывать административный арест на срок до 15 суток либо выполнять обязательные работы до пятидесяти часов.

Во время профилактических мероприятий 65 человек привлечены к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. В отношении 38 судом вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста, в отношении 15 нарушителей – административный штраф. 12 человек ждут обязательные работы.

Все штрафы, не оплаченные в срок, будут взысканы в принудительном порядке через службу судебных приставов.

Ввиду нестабильной работы интернет-связи сотрудники полиции просят граждан уведомлять об уплате штрафов по телефонам: 22-46-21; 22-50-51.