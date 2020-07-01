Полицейские задержали 20-летнего участника массового конфликта, произошедшего в Норильске на улице Котульского

Напомним, драка с участием нескольких десятков человек произошла 20 июня. Как уже сообщалось, один из зачинщиков конфликта хотел вступить в отношения с девушкой, но это не понравилось её брату.

Дознаватели отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ «Хулиганство».

В рамках расследования дела по адресам проживания участников происшествия также были проведены обыски, во время которых полицейские изъяли предметы, имеющие значение для расследования дела: 11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жёстких диска, одежду и обувь со следами крови и другое.

Один из участников конфликта 2000 года рождения, который, по предварительным данным, является одним из организаторов конфликта, задержан в порядке 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.