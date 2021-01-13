Полярная ночь отступила

Полярная ночь в Норильске началась 30 ноября, по данным портала ru.365.wiki, это произошло 29 ноября. Этот же информационный ресурс обозначает два периода окончания полярной ночи в Норильске в 2021 году. В первом случае она отступила уже в понедельник 11 января и длилась 43 дня, а во втором вчера, 12 января 2021 года - её продолжительность составила 44 дня.

Большинство же норильчан ориентируется на старый Новый год и диаграмму, составленную по материалам Николая Урванцева, по которой продолжительность полярной ночи 45 дней и завершается она 13 января. Метеорологи считают эту диаграмму не совсем точной, но по ней удобно ориентироваться и наблюдать за изменениями в продолжительности светового дня на Крайнем Севере. Как бы то ни было, но после полярной ночи наступает период смены дня и ночи, который согласно всё той же Урванцевской диаграмме длится 73 дня, до 27 марта.

Интересно, что самая короткая ночь по данным ru.365.wiki ожидается в Норильске 26 марта 2021 года и продлится она 56 минут 35 секунд. А самая продолжительная ночь была 1 января 2021 года - аж 24 часа.

После периода смены дня и ночи на целый месяц придут сумеречные ночи, которые сдадут свои позиции белым ночам, а с 19 мая норильчан ожидает полярный день. Он по диаграмме Урванцева наступит 19 мая и завершится 25 июля и продлится 68 дней. Портал ru.365.wiki утверждает, что полярный день будет на три дня короче и завершится 23 июля.

Сколько бы ни длилась полярная ночь, встречи с первым солнцем норильчане всегда ждут с нетерпением.