«Полярная сова-2021» улетела из Норильска в Нижневартовск

В этом году в Норильске в 19-й раз прошёл конкурс «Полярная сова». Он начинался как городской, потом вырос до регионального уровня, а сегодня стал открытым всероссийским. Уже второй год фестиваль проходит в очно-заочной форме. Его учредители — управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс «Родина». Последний является и организатором фестиваля.

Напомним, свыше 700 ребят со всей страны — от Питера до Находки, а также детские студии из стран СНГ прислали на конкурс 217 работ. Профессиональное жюри в этом году решило не определять победителей в двух номинациях – «Социальный ролик «Мой город за 60 секунд» и «Фильм или видеосюжет, посвященный 60-летию первого полёта человека в космос» (в возрастной категории до 7 лет). «Было представлено мало работ, и конкурса не получилось», - так прокомментировал решение экспертов председатель жюри Сергей Серёгин.

Победителями конкурса и обладателями статуэтки совы из бивня мамонта стали авторы анимационного фильма «Ода жизни» (студия анимации «Лёмвой мули», Нижневартовск).

Специального приза им. Исаака Магитона удостоился игровой фильм «Здравствуй, Толя Пончик!» (детская киностудия «Караван» движения «Душа России. Волонтёры», Казань). Главную роль в лирической и философской картине исполнила артистка театра и кино Роза Хайруллина.

Победителем в номинации «Анимационный фильм» в возрастной категории до 7 лет признана работа «Совы» (мультстудия «Рябинушка», Новосибирск).

Лучшей в номинации «Анимационный фильм» (возрастная категория 7–18 лет) объявлена работы школы «Творчество» из Новосибирска с фильмом «Краски».

В номинации «Игровой фильм» отмечен фильм «Доброе время» молодёжной видеостудии «Шумные дети» из Нового Оскола.

Лучший документальный фильм – «Тайными тропами» (видеостудия «Кадриль», Лысьва, Пермский край).

Награда за лучший фильм или видеосюжет, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос, ушла в Самару (возрастная категория 7-18 лет – «Достать звезду», Фонд развития детского кино «Сотворение»).

Детское жюри, куда вошли участники детско-молодёжного объединения «Спектр», выбирали лидера в номинации «Приз зрительских симпатий». Победил анимационный фильм «Десантник и медведь» студии анимации «Дом» из Бердска.

По решению жюри 16 фильмов, присланных из Луганска, Иркутска, Бердска, Казани, Москвы и других городов (всего более 20 регионов страны и стран СНГ), удостоены специальных дипломов. Среди них есть и норильская работа: в номинации «Фильм или видеосюжет, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос» отмечена лента «Любопытная звёздочка» северной студии мультипликации «Солнышко». Авторы фильма – Малик Гаджимурадов, Александр Гривенев, Артем Граков, Екатерина Баронина, Марк Апарин, Ника Дубова, Гюля Кулиева, Валерия Вафина, Ярослава Сметинина, Мариям Исрафилова, Артем Оглезнев, руководитель студии – Светлана Линник.

«Технический и творческий уровень участников заметно вырос. Практически не помню слабых работ. Видно, что фильмы, над которыми вы трудились, были интересны вам самим, в них вложено много сил. Как бы ни хотелось дать награды всем участникам конкурса, это всё же соревнование. Но не расстраивайтесь, отправляйте работы на иные конкурсы. То, что вы делаете – это здорово, - отметил председатель жюри. – Давайте встретимся и в следующем году, когда нашему фестивалю исполнится 20 лет».

Посмотреть киноработы этого сезона и подробнее ознакомиться с результатами конкурса можно на сайте кинокомплекса «Родина» и в соцсетях учреждения.

Напомним, в прошлом году «Полярная сова» улетела из Норильска в Новый Оскол, а за награды Всероссийского фестиваля аудиовизуальных искусств в общей сложности боролись 334 работы.