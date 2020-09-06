Полярная звезда Алексея Ушакова

Родился 7 ноября 1982 года в Норильске, выпускник 19–й школы, учился в ПТУ № 58 и норильском техникуме, профессию юриста получил в СИБУП. Снимается в кино с 2016 года. На его счету более 25 различных проектов, в их числе фильмы «Т–34», «Я не такая, я не такой...», «Метод» и другие.

– Алексей, расскажите о вашей семье.

– Моя бабушка, Анастасия Васильевна Ушакова, была заслуженным метранпажем — наборщиком в типографии Норильского комбината. Я в детстве часто бывал у неё на работе, где она верстала и «Заполярную Правду». Она обожала кино, знала всех советских актёров и впервые повела меня в кинотеатр. Очень образованный человек, она была примером для подражания в нашей семье. Папа, Алексей Геннадьевич, — порядочный, принципиальный и очень хозяйственный — работал экскаваторщиком на медном заводе, любил музыку и спорт. А мама, Ирина Петровна, — красивая, весёлая и заботливая — трудилась медсестрой в поликлинике, была лучшей в своём деле. Их уже нет, и тепла и участия родных людей мне очень не хватает. Мы с братом Артёмом, который в юности был чемпионом Сибири по дзюдо, а сейчас занят в строительстве, вместе идём по жизни, всегда друг друга поддерживаем.

– В Норильске вы серьёзных успехов достигли в боксе...

– Сначала я занимался тхэквондо у Валерия Мухина, мы до сих пор дружим. А в седьмом классе пришёл в бокс к Сергею Могутнову и очень благодарен ему за знания и навыки, которые он мне привил. Сергей Алексеевич воспитал прекрасных тренеров, которые сейчас развивают бокс в Норильске, — это Максим Трофимов, Владислав Васильев и Денис Дурасов. Их ученики добились бОльших высот, чем мы тогда, стали призёрами и чемпионами России, выигрывают первенства Красноярского края и Сибирского округа. Я в своё время тоже был многократным чемпионом городских соревнований, участником международных и призёром всероссийских турниров. И сегодня я постоянно поддерживаю форму, совершенствую технику, а в свободное время тренирую друзей.

– Интересно, путь в кино был долгим?



– Я с детства мечтал стать актёром, любил советские кинокомедии и военные фильмы. Представлял себя героем голливудских боевиков, снимался на камеру, позировал перед зеркалом. Иногда ради кино даже школу пропускал. И ещё мне очень нравился драматический театр. После девятого класса в поисках себя я поступил в норильский техникум на бухгалтера–экономиста, потом перевёлся в ПТУ № 58, отучился на плавильщика, этим опытом горжусь до сих пор. А профессию юриста получил в высшей школе милиции и в СИБУП в

Красноярске.



– Как же вы с таким багажом стали актёром?



– Я переехал в Москву в 2007 году, занимался бизнесом, но всегда чувствовал, что надо двигаться в другом направлении. Ответ нашёл в 2016 году во время путешествия по Индии, где ко мне подходили местные режиссёры, кастинг–директоры и предлагали сняться в кино. Но самым значимым стало знакомство со знаменитым гуру Саи Баба. Он сказал, что у меня такая энергетика, что я просто должен стать актёром. Вернувшись на родину, я поступил в театр–студию «Рампа». Обучался актёрскому мастерству у замечательного педагога Людмилы Павловой, а параллельно пробовался в кино, снимался в студенческих работах. Большой удачей стала встреча с режиссёром Александром Исуповым, пригласившим меня на роль детектива в фильм «Список N». В этом году мы закончили ещё одну работу — «Пустырь», где я снялся в главной роли. Оба эти фильма представлены в фестивальных программах. Сейчас снимаюсь в сериале режиссёра Игоря Зайцева «За час до рассвета». Мой персонаж — сотрудник милиции Коренев, помощник главного героя, которого играет Константин Хабенский. Вжиться в атмосферу событий 1946 года очень помогают костюмы, автомобили, обстановка тех лет. Кино тем и прекрасно, что с его помощью можно «оказаться» в любой эпохе и всё прочувствовать на себе, прожить. У меня есть свои взгляды на те или иные сцены, но мне нравится следовать идеям режиссёра и воплощать его задумки. На съёмочной площадке важно со всеми находить общий язык, но при этом сохранять внутреннее достоинство. Приятно, когда к тебе с первых дублей не остаётся вопросов. И мне очень помогает вера в Бога, каждый день у меня проходит с молитвой.

– На многих снимках вы с гитарой в руках...



– В нашей семье всегда любили музыку: папа выступал в музыкальной группе, мама окончила музыкальную школу, а дедушка играл на баяне, был заводилой на всех праздниках. И я без гитары жить не могу, играю и пою в любой компании. Люблю русский рок и народные песни, хоровую музыку, англоязычный рок 1960–1970–х. Пишу песни, порой на стихи Есенина, Пушкина, Лермонтова. Недавно сбылась моя мечта: я спел на Старом Арбате, надеюсь, что получилось неплохо.



– Узнали, что вы недавно женились. Поздравляем!



– Это главная удача в моей жизни. У меня лучшая жена, человек, о котором я только мог мечтать. Мы идём по жизни дружно, в одном направлении. Олеся — журналист по профессии, для своей дипломной работы брала интервью у Вахтанга Кикабидзе, была редактором сайта в издательстве «За рулём», сейчас ей интересно заниматься ресторанным бизнесом. И у нас есть замечательный суперкот Джанго.



– Можете поделиться потаёнными мечтами?



– Все мои желания спрятаны в моём сердце, и пока они не сбудутся, предпочитаю о них молчать. Если бы мне предложили самому себе задать вопрос, я бы спросил: «Достойно ли ты проживаешь свою жизнь?». А ответ такой: «Делать нужно больше!»

– Вы до сих пор общаетесь с норильчанами?

– Самая плотная связь — с одноклассниками, которых я очень люблю. И конечно, держу контакт с ребятами, с которыми занимался боксом. Слежу и за успехами их учеников, которых стараюсь как могу поддерживать, когда они приезжают на соревнования в Москву. Норильчане — очень отзывчивый, добродушный и сильный народ. Они всегда выручат, придут на помощь. Самые яркие воспоминания — метели, холода, северное сияние, чистый сверкающий снег... Люблю вспоминать и актировки, когда мы всё равно не сидели дома, а гоняли во дворе. Мне очень хочется пожелать землякам: живите счастливо и будьте полны любви, получайте удовольствие от каждого мгновения в жизни, благодарите за то, что есть, и даже за то, чего нет. И пусть вам всегда светит Полярная звезда.