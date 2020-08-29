​«Полюс» выкупает 100% акций «Лензолото»

«Полюс Красноярск» (дочерняя структура ПАО «Полюс») предлагает держателям обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Лензолото» продать свои акции либо обменять их на акции материнской компании. Общая стоимость пакета акций ОАО «Лензолото» составляет 19,9 млрд рублей.

«Полюс» владеет 953 532 обыкновенными акциями «Лензолота» или 83,62% размещённых обыкновенных акций компании. Согласно предложению компании, цена одной обыкновенной акции составляет 19 567 рублей, привилегированной — 3607 рублей.

Данная сделка позволит АО «Полюс Красноярск» консолидировать активы «Лензолота». При этом «Лензолото» оставит на балансе выручку от сделки в форме дивидендов на 2021 год.