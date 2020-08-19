Полный газ

В инициативе говорится о полном отказе от использования нефтяного топлива в Арктике — его предлагается заменить на сжиженный природный газ (СПГ). Переход на СПГ исключит риски аварийных разливов нефтепродуктов в регионе, сказано в документе. Майская катастрофа в Норильске показала, что ликвидировать последствия таких ЧП крайне дорого, сложно и, главное, чревато серьёзным уроном экологии.



Инициативу Общественного совета поддержали в Минвостокразвития. Министерство уже предусмотрело комплекс мер, расширяющих использование СПГ на морском и речном транспорте в акватории Севморпути. Это заложено в проекте стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, работу над которым ведомство уже завершило. Включение такой задачи в стратегию поддержали все федеральные ведомства без исключения, отметил глава министерства Александр Крутиков. Хотя говорить о конкретных сроках реализации пока рано, уточнил он.



Эксперты подсчитали, что переоборудование сотен крупных резервуаров, которые сейчас используются для транспортировки и хранения нефти в Арктике, будет стоить от 200 до 500 миллиардов рублей. Новый проект потребует перевести на газомоторное топливо транспорт, заменить на предприятиях котельное оборудование, а также установить газотурбинные генераторы вместо дизельных. Также следует учитывать высокую стоимость транспортировки сжиженного природного газа. По мнению специалистов, перевод промышленных предприятий в Арктике на СПГ может быть эффективен только для компаний, которые уже владеют газовыми активами в регионе.