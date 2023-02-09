Половина из поступивших от горожан обращений на снежные шапки и сосульки на крышах уже отработана

Ежедневно порядка 40 человек заняты устранением снежных угроз, в основном это подрядные организации, нанятые управляющими компаниями. В УГХ отмечают, что если этих сил недостаточно, УК должны позаботиться о расширении числа «снегоборцев», затраты на это заложены в жилищной услуге. Входит в эти средства и постоянный мониторинг образования снежных шапок и сосулек.

- 40 адресов, по которым идёт работа, появились как в связи с обращениями граждан, так и по результатам мониторинга специалистов УЖКХ и УК. Он ведётся постоянно. Есть ряд адресов, где сосульки образуются регулярно в связи с конструктивными особенностями зданий. Как правило, это дома со скатными крышами, чаще «хрущёвки» и «сталинки», или верхней разводкой системы тепловодоснажбения. В числе таких адресов – пр. Ленинский, 37, ул. Богдана Хмельницкого, 15 и 16, ряд домов по ул. Талнахской и другие, - рассказал Павел Пискунов.

Он напомнил, что сбитие сосулек должно вестись по правилам: во-первых, не в поздние часы, чтобы не нарушать закон «О тишине», во-вторых, с соблюдением всех мер предосторожности - страховочных поясов для рабочих, контролёра внизу дома, наличия ограждения. Если горожане замечают нарушения этих правил, их просят обратиться к руководству УК или диспетчерам УЖКХ по телефону 43-70-57.

- В отдельных случаях снятие снежных шапок и сосулек может привести к механическим повреждениям кровли. Либо значительная нагрузка снега ведёт к развальцовке соединений. Это может стать причиной залитий. Жильцам в таких случаях также нужно обращаться в УК, актировать нарушения, и урегулировать их в текущем или судебном порядке, - отмечают специалисты.

Павел Пискунов также добавил, что если за очистку крыш отвечают УК, то скаты балконов и подоконники – уже не общедомовая собственность, а зона ответственности жильцов, либо собственников строения (если это гараж, магазин), либо администрации учреждения (муниципального, краевого и т. п.) Очищать их, согласно правилам благоустройства, тоже, но уже самостоятельно, предварительно убедившись, что это безопасно для проходящих внизу людей:

- Обращу внимание, что жители должны в первую очередь заниматься своим имуществом, а не пробовать из окна сбить сосульки с крыш – касается это жильцов верхних этажей. Это небезопасно. Лучше обратитесь в УК или к диспетчерам УЖКХ, и меры примут специалисты.