Полпред губернатора Красноярского края провёл личный приём граждан в Норильске

Вопросы норильчан в основном касались качества оказания услуг в сфере ЖКХ. Всем были даны необходимые разъяснения, а по ряду вопросов Сергей Батурин дал поручения соответствующим ведомствам.

Так, после обращения одной из норильчанок, которая жаловалась на качество горячей воды, служба «Стройнадзора» проверила систему ГВС в доме. Нарушений содержания инженерных сетей не выявлено, однако инспекторы зафиксировали, что горячая вода мутная. Обращение перенаправлено в управление Роспотребнадзора, специалистам которого предстоит оценить соответствие состава и свойств горячей воды.

«Благодаря тому, что в Норильске заработала общественная приёмная губернатора, жители города и всего Таймыра могут, не выезжая на материк, попасть на личный приём к руководителям министерств и ведомств региона. Для этого при необходимости будет организована видеосвязь», — напомнил Сергей Батурин.

Общественная приёмная губернатора работает по адресу: Ленинский проспект, 21. Приём граждан и обращений проводится в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. На приём можно заранее записаться по телефонам: 8–800–707–77–44 (звонок бесплатный), 8 (391) 229–15–10, 8 (391) 229–15–12, а также подойти без записи в часы приёма.