Полпред губернатора прибыл в Норильск

Напомним, полномочным представителем губернатора Красноярского края по Норильску и Таймыру назначен Сергей Батурин. Работать он будет «на месте» - непосредственно в Норильске. Сейчас занимается обустройством будущего опорного пункта краевых властей в Заполярье.

О ближайших планах и первоочередных задачах Сергей Батурин рассказал корреспонденту «Заполярной Правды».

- В первую очередь, это контроль исполнения указов президента и губернатора, а также координация действий краевых структур, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Проблемы горожан также не останутся без внимания. Я постараюсь помочь норильчанам в решении их вопросов. Мы обязательно проинформируем население через средства массовой информации, как только у нас заработает приёмная. Сейчас подбираем кадры, приступим к работе ориентировочно в октябре.

К исполнению своих обязанностей Сергей Батурин уже приступил: провёл рабочие встречи с руководством Таймыра и Норильска. Кроме вопросов, связанных с началом отопительного сезона и формированием бюджета, полпред обсудил с исполняющим полномочия главы Норильска Николаем Тимофеевым контроль и устранение последствий аварии на ТЭЦ-3. Как отметил Сергей Батурин, необходимо, чтобы руководство муниципалитета детально проработало ситуацию и предприняло максимально возможные меры для недопущения подобных аварий.

Аппарат полномочного представителя в Норильске будет состоять из двух личных помощников Сергея Батурина, двух специалистов из общественной приёмной Красноярского края, трёх представителей Министерства экологии и рационального природопользования. Кроме того, краевые власти организуют в Норильске корпункт красноярского телеканала «Енисей» и планируют выпускать собственную газету.