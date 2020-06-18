МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Полярная сова» ждёт. В Норильске проходит традиционный Всероссийский конкурс короткого метра

«Полярная сова» ждёт. В Норильске проходит традиционный Всероссийский конкурс короткого метра

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«Полярная сова» ждёт. В Норильске проходит традиционный Всероссийский конкурс короткого метра

«Полярная сова» ждёт. В Норильске проходит традиционный Всероссийский конкурс короткого метра

На конкурс продолжается приём заявок. Вектор конкурса: художественный, документальный и анимационный короткий метр. Кроме конкурсной программы, участников ждут

мастер-классы по анимации, творческие встречи с профессиональными мультипликаторами, сценаристами, режиссёрами, руководителями детских киностудий, круглые столы, открытые показы.

Работы принимаются до 31 июля 2020 года. Принять участие в конкурсе могут режиссёры в возрасте до 18 лет. Условия заявочной кампании по ссылке.

18 июня в 11:49 360
Полярная соваРодинаКонкурс аудиовизуальных искусств
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