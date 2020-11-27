Программа ремонтов на объектах социальной инфраструктуры выполнена всего на 30,5%

В 2020 году плановый объём финансирования муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» составил 943,5 миллиона рублей: 935 миллионов рублей было выделено из городской казны, 8,5 миллиона рублей — из краевого бюджета.

Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитального ремонта и строительства, на 1 октября программа исполнена всего на 30,5%, но до завершения финансового года ещё есть возможность довести выполнение работ до 50%.

Отставание от запланированных объёмов связано с эпидемиологическими ограничениями. Так, в некоторых российских регионах были приняты строгие карантинные меры, из–за чего было приостановлено производство, и подрядчики с опозданием доставили материалы на территорию. Эти проблемы остаются и до сих пор. Кроме того, рабочие смогли приехать в Норильск только к сентябрю, после ослабления карантинных мер и обязательного тестирования на COVID–19. Тем не менее все важные работы в 2020 году были выполнены. В их числе — реконструкция здания детского сада на ул. Московской, 18. Строительно–монтажные работы там завершены в полном объёме. Комиссия государственной инспекции осмотрела объект — замечаний нет. В начале декабря, после оформления соответствующей документации, детский сад передадут в собственность управления общего и дошкольного образования.

Также в этом году были выполнены ремонты и окраска фасадов. Капитальный ремонт проведён на шести объектах. Заасфальтированы территории около 12 муниципальных объектов.

Депутат Геннадий Енчик высказал пожелание к 65–летнему юбилею Кайеркана, который будет праздноваться в следующем году: облагородить внешний вид четырёх старейших зданий района на ул. Строительной, 2а и 9; на ул. Школьной, 10 и 17а.

Также депутаты предложили рассмотреть возможность отремонтировать фасад второго корпуса гимназии № 5 традиционным способом, без использования навесных панелей. Это позволит сэкономить средства и включить в программу больше объектов.

Плановый объём финансирования программы в 2021 году составит 712 миллионов рублей, в 2022 году — 901 миллион, в 2023–м — 867 миллионов рублей. Из краевого бюджета на её реализацию будет выделено 17 миллионов 480 тысяч рублей с расчётом на три года. На эти средства начнётся реконструкция здания на ул. Ленинградской, 7а. Работы здесь планируется выполнить до 2023 года. В 2021 году будут отремонтированы кровли детских садов № 2 «Умка», № 68 «Ладушки», № 5 «Норильчонок» и кайерканского Дома детского творчества. Продолжится асфальтировка территорий, прилегающих к детским садам, учреждениям культуры и спорта.

Также в 2021 году планируется завершить изыскательские и проектные работы с прохождением государственной экспертизы на строительство нового здания гимназии № 4 на улице Пушкина.

Проект муниципальной программы депутаты согласовали, но окончательное решение городской Совет примет при рассмотрении бюджета территории на очередной сессии.