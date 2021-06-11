Помоги Норильску стать лучше

Будущее города зависит только от нас. Агентство развития Норильска приглашает всех желающих принять участие в большой работе. Для этого требуется заполнить анкету, которая доступна на странице Агентства. Заполнение займёт не более семи минут. Анкетирование позволит узнать, как норильчане представляют будущее города и какой потенциал развития видят. На этапе исследования самое главное - услышать и учесть мнение всех, кому не всё равно. По завершении исследования специалисты ознакомятся с ответами и рассмотрят их в ходе проектной деятельности.

Напомним, что АРН совместно с первым в России университетом креативных индустрий Universal University запускает большое исследование. Команде предстоит определить приоритетные отрасли творческого предпринимательства в Норильске, имеющие наибольший потенциал и требующие первостепенной поддержки.

Итогом исследования станет разработка комплексной стратегии развития креативных индустрий в Норильске до 2024 года на основе количественных и качественных данных о текущем состоянии творческого и экономического потенциала города.