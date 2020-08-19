Помощь берегу

Каждый танкер может взять на борт до 3 тысяч тонн мазута, 2,5 тысячи тонн дизельного топлива, 500 тонн авиационного керосина, 150 тонн смазочного масла, до тысячи тонн пресной воды, а также по 100 тонн продовольствия и снаряжения.



Суда могут находиться в автономном плавании длительностью до двух месяцев. Вышедший с базы Северного флота боевой корабль может достигнуть экономичным ходом Гибралтара, для дальнейшего плавания ему необходима дозаправка. Даже один корабль, отправляющийся в Средиземное море, Индийский океан или на Кубу, обычно идёт в сопровождении танкера и каждые три-четыре дня дозаправляется топливом.



По задумке военных, новые танкеры смогут бункеровать кроме своих «подопечных» ещё и береговые объекты, тем более что новых военных баз в Арктике становится всё больше, а гражданские объекты на континентальном побережье порой тоже требуют поддержки.