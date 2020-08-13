Помощь людям с ограниченными возможностями

Специальные приспособления, облегчающие людям с ограниченными возможностями здоровья передвижение в помещении и на улице, можно получить во временное пользование в Комплексном центре социального обслуживания.

Информацию о порядке оформления документов и выдачи приспособлений можно узнать в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по телефонам: 48-51-49, 46-55-37, или обратившись по адресу центра: ул. Комсомольская, д. 49в, каб. 39.

Также Комплексный центр приглашает неравнодушных горожан принять участие в организации работы пункта проката, передав в дар новые или находящиеся в хорошем состоянии и пригодные для дальнейшей эксплуатации технические средства реабилитации.