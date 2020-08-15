Помощь Таймыру в ликвидации аварии

По прогнозам, работы по ликвидации последствий аварии продолжатся до осени. На помощь приезжают волонтёры со всей России. Команда «Молодёжки ОНФ» будет трудиться под руководством морских спасателей и сотрудников МЧС. На протяжении нескольких недель ребята будут разбирать старые боны, разбрасывать сорбенты и смывать с берегов дизельное топливо.

Далее на смену отряду приедут другие ребята от 18 до 35 лет с Амурской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Тульской и Саратовской областей, Забайкальского, Камчатского, Красноярского и Ставропольского краёв, Ненецкого автономного округа, республик Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Крым, Тыва. Волонтёры трудятся по 12 часов не покладая рук.

«Мы поехали потому, что считаем важным сохранение природы нашей Арктики. А здесь, на Таймыре, ей нужно помочь как можно быстрее справиться с последствиями аварии. В нашей стране исторически сложилось так, что если где-то тяжело или плохо, то люди объединяются и вместе преодолевают сложности. Да, здесь нет людей, которые бы пострадали в результате катастрофы. Но есть птицы и животные, редкие растения и рыба в реках и озерах. Им тоже нужна наша защита и помощь. Поэтому мы здесь», - отметил участник команды «Молодёжка ОНФ» из Ингушетии Хасан Юсупов.