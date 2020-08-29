Помощь туристическому бизнесу

Дополнительные меры будут нацелены на поддержку малого и среднего турбизнеса. В связи с этим агентство по туризму Красноярского края объявляет конкурс на предоставление грантов в виде субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям. А именно: гранты для реализации проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, и субсидии на возмещение затрат туроператорам и турагентам.

Предоставлять гранты в виде субсидии будут на безвозмездной основе. Они предназначены для развития новых или усовершенствования уже действующих объектов и средств. Сумма может быть не более 500 тысяч рублей на одну заявку. Оформить можно не более двух заявок.

Всем заявителям необходимо подать заявку до первого октября. Для этого нужно отправить заявку и необходимые документы согласно пункту 2.3 Порядка предоставления субсидий с курьером либо почтовым отправлением по адресу 660069, г. Красноярск, ул. Ленина, 120).

Также агентство представляет субсидию на поддержку деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Размер субсидии для турагентов будет не более 50 тысяч рублей, а для туроператоров - не более 100 тысяч рублей.

Отправить заявку и заверенные заявителем копии учредительных документов согласно пункту 10 Порядка предоставления грантов следует до 10 сентября по тому же адресу.

По всем вопросам можно обращаться в МАУ «Центр развития туризма» по телефону 8 (3919) 43-71-47 (добавочный 1881), Демчакова Яна Геннадьевна.