Благотворительная помощь

Это часть большой благотворительной помощи, оказанной Таймыру в условиях пандемии. Автомобиль прибыл Северным морским путём на дизель–электроходе «Мончегорск». Он стал восьмым в автопарке больницы, причём ранее реанимобиля в медучреждении не было.

Как только на новую машину будут оформлены все необходимые документы, она выйдет на линию. Врачи скорой помощи будут использовать её в том числе для транспортировки тяжёлых пациентов в Норильск и Оганер.

Стоит отметить, что «Норникель» совместно с представителями здравоохранения заблаговременно провёл анализ потребностей больниц. По итогам этой работы сформирован список необходимого медоборудования и лекарств. Так с начала пандемии Таймырская межрайонная больница уже получила от компании более 19 миллионов рублей. На эти средства были закуплены 10 аппаратов ИВЛ (четыре аппарата уже эксплуатируются, в ближайшее время после сборки подключат и остальные шесть), бактерицидные облучатели, СИЗ и т. д.

Напомним, аналогичный транспорт в мае от «Норникеля» получила и Норильская станция скорой медицинской помощи. Всего же компания с момента запуска программы по борьбе с коронавирусной инфекцией направила в регионы присутствия более 20 миллиардов рублей