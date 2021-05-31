Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический завод

В ходе экскурсии гостю показали один из плавильных цехов НМЗ, строительную площадку будущего цеха по улавливанию и преобразованию выбросов диоксида серы, а также шоурум — специальный презентационный павильон, где наглядно показано, как будет выглядеть этот глобальный экологический проект в финальной стадии и как именно будут работать установки по преобразованию диоксида серы в безопасные для хранения гранулы.

Напомним, строительство будущего цеха по производству серной кислоты на «Надежде» идёт полным ходом. На данный момент рабочие приступили к возведению каркаса здания, и работы ведутся в круглосуточном режиме. Планируется, что уже к концу 2022 года первый этап строительства будет завершён, а к 2023-му установка выйдет на промышленные мощности, сократив выбросы диоксида серы в атмосферу в НПР на 40-45%. К 2025 году, после завершения реализации программы, выбросы сократятся на 90%.

Игорь Левитин так прокомментировал увиденное:

- Я уже бывал в Норильске, когда мы решали вопрос реконструкции взлётно-посадочной полосы в Алыкеле, но на Надеждинском металлургическом заводе я впервые. И то, что я сегодня увидел и услышал о планах по экологическим мероприятиям, меня, конечно, впечатлило. До этого момента я не представлял, сколько экологических проблем могло быть на территории, если бы мы не занимались экологией. Поэтому я считаю, что «Норникель» очень много делает в этом направлении. Особенно впечатляет проект по утилизации серы. Подобного нет больше нигде. Очень хорошо, что мы наконец-то развили возможности, чтобы реализовывать такие проекты. Что касается участия компании в четырёхстороннем соглашении по развитию Норильска до 2035 года, то в первую очередь мы говорим о людях, а значит, надо сделать так, чтобы проживание здесь, на Севере, было комфортным. Мы были и в Дудинке, и в Норильске — конечно, нужно приводить в порядок и социальную сферу, и городскую среду, чтобы люди чувствовали себя как дома, а не в вахтовом посёлке. Поэтому, я думаю, те проекты, которые заложены в программу, очень важны для города, и сумма, которая выделяется на их реализацию, конечно, впечатляет. Я не помню в своей практике ни одного предприятия ни в одном регионе, которое выделяло бы такие внушительные средства на социальные проекты. Президент держит реализацию четырёхстороннего соглашения на контроле, есть соответствующее поручение.