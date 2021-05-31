МАУ ИЦ «Норильские новости»

Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический завод

Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический завод

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Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический завод

Во время визита помощник президента оценил ход работ по воплощению в жизнь «Серного проекта».

Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический заводПомощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический заводПомощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический заводПомощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический заводПомощник президента РФ Игорь Левитин посетил Надеждинский металлургический завод

В ходе экскурсии гостю показали один из плавильных цехов НМЗ, строительную площадку будущего цеха по улавливанию и преобразованию выбросов диоксида серы, а также шоурум — специальный презентационный павильон, где наглядно показано, как будет выглядеть этот глобальный экологический проект в финальной стадии и как именно будут работать установки по преобразованию диоксида серы в безопасные для хранения гранулы.

Напомним, строительство будущего цеха по производству серной кислоты на «Надежде» идёт полным ходом. На данный момент рабочие приступили к возведению каркаса здания, и работы ведутся в круглосуточном режиме. Планируется, что уже к концу 2022 года первый этап строительства будет завершён, а к 2023-му установка выйдет на промышленные мощности, сократив выбросы диоксида серы в атмосферу в НПР на 40-45%. К 2025 году, после завершения реализации программы, выбросы сократятся на 90%.

Игорь Левитин так прокомментировал увиденное:

- Я уже бывал в Норильске, когда мы решали вопрос реконструкции взлётно-посадочной полосы в Алыкеле, но на Надеждинском металлургическом заводе я впервые. И то, что я сегодня увидел и услышал о планах по экологическим мероприятиям, меня, конечно, впечатлило. До этого момента я не представлял, сколько экологических проблем могло быть на территории, если бы мы не занимались экологией. Поэтому я считаю, что «Норникель» очень много делает в этом направлении. Особенно впечатляет проект по утилизации серы. Подобного нет больше нигде. Очень хорошо, что мы наконец-то развили возможности, чтобы реализовывать такие проекты. Что касается участия компании в четырёхстороннем соглашении по развитию Норильска до 2035 года, то в первую очередь мы говорим о людях, а значит, надо сделать так, чтобы проживание здесь, на Севере, было комфортным. Мы были и в Дудинке, и в Норильске — конечно, нужно приводить в порядок и социальную сферу, и городскую среду, чтобы люди чувствовали себя как дома, а не в вахтовом посёлке. Поэтому, я думаю, те проекты, которые заложены в программу, очень важны для города, и сумма, которая выделяется на их реализацию, конечно, впечатляет. Я не помню в своей практике ни одного предприятия ни в одном регионе, которое выделяло бы такие внушительные средства на социальные проекты. Президент держит реализацию четырёхстороннего соглашения на контроле, есть соответствующее поручение.

Текст Егор Тулновский
Фото Ирина Яринская
31 мая в 14:44 580
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