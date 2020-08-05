Пополнение в большой норильской экспедиции

В первый день полевых работ гидробиологи осмотрели территорию вблизи места разлива нефтепродуктов у ТЭЦ-3, а также ручей Безымянный и реку Далдыкан.

В состав отряда экспедиции входят девять специалистов из пяти научных институтов. Они берут пробы воды и придонных осадков для анализа мелких живых организмов размером от 1 мм до 1 см. «К ним относится всё, что служит кормовой базой для рыб. Например, личинки насекомых», - рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Александр Толомеев.

«Наша задача - определить, в каком состоянии биота находится на данном участке, - отмечает Александр Толомеев. - Мы сейчас отбираем именно живые организмы: донные - зообентос, водные - зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон. По этим четырём компонентам экосистемы мы будем судить о том, в каком состоянии находится Норило-Пясинская водная система».

Помимо отбора проб с мелкими организмами специалисты проводят гидрохимический анализ воды.

«Для получения точных результатов используют комплексный многопараметрический зонд, - объяснил старший научный сотрудник Научного института водных и экологических проблем (Барнаул) Антон Котовщиков. - Мы опускаем зонд в воду. Он фиксирует и записывает показатели каждые 2 секунды, а затем выдаёт итоговый результат. Там есть оптические датчики, мембранный датчик кислорода, иономер ph, флюорисцентные датчики для хлорофил- и сине-зелёных водорослей, и мутности. Таким образом, мы получаем информацию об основном составе воды».

«В полях» гидробиологи проведут 12 дней. Учёные изучат территорию у ТЭЦ-3, где произошёл разлив нефтепродуктов, ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, а также озеро Пясино. По этому маршруту отряд выберет и обследует 13 контрольных точек.

К работам в рамках БНЭ приступили и учёные-мерзлотоведы. Они планируют пробурить несколько скважин, снять замеры температуры почвы на разной глубине, а также отобрать образцы льда.

«Наша задача - дать геокриологическую оценку текущей ситуации и прогноз. Были предположения, что потепление сильно повлияло на обстановку, что идёт деградация мерзлоты. Мы приехали, чтобы дать ответ на этот вопрос», - сообщил заведующий Игарской геокриологической лабораторией Института мерзлотоведения СО РАН Сергей Сериков.

Мерзлотоведы проведут исследования на территории площадью порядка 30-50 квадратных километров. А затем составят карту мерзлоты.

территории хранилища, - это геофизические инженерные работы. Они применяют метод электротомографии для построения 3D-модели, структуры основания бака и сканирования георадаром. Результаты, как правило, таких исследований - это образования таликов: глубина промерзания, фиксация разломов, если они существуют, водостоков. То есть это те электромагнитные аномалии, которые можно зафиксировать».

Геофизики будут работать в Норильске в рамках БНЭ ещё одну неделю. Результаты своих исследований они будут анализировать комплексно - совместно с учёными-почвоведами, которые также участвуют в экспедиции.