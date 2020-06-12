Пора обновления

Как рассказал «Таймырскому телеграфу» заместитель главного механика управления главного механика Заполярного филиал Михаил Никитин, с 1 июля начнётся большой ремонт дымовой трубы Х–250 на Надеждинском металлургическом заводе. Он продлится три года. Рабочие полностью заменят утеплитель ствола трубы, футеровку, наружные металлоконструкции, восстановят наружную маркировочную окраску, отремонтируют зольник по новому проекту. Для работ по всей высоте ствола до отметки 250 метров задействуют специальное оборудование. Выполнением этих задач займётся специализированная организация — новосибирский «Железобетонспецстрой».

Также Михаил Никитин назвал самые крупные ремонты этого сезона. На медном заводе в плавильном цехе приведут в порядок кровлю, в том числе заменят металлоконструкции её покрытия. А в цехе электролиза меди № 1 отремонтируют кровлю с заменой железобетонных плит покрытия. В плавильном цехе «Надежды» наметили сразу два крупных проекта: восстановление кровли с заменой металлоконструкций покрытия и ремонт с заменой железобетонных плит покрытия в конвейерной галерее шлакоотвала.

Всего в этом году планируют восстановить 751 тонну металлоконструкций, 22 тысячи квадратных метров фасадов зданий, 1 170 кубических метров кирпичной кладки, 84,5 тысячи квадратных метров кровли, провести антикоррозионную защиту 37 тысяч квадратных метров конструкций, заменить 4 650 железобетонных панелей и 23,7 тысячи квадратных метров трёхслойных стеновых панелей и профлиста. Также займутся устройством 991 кубометра монолитного железобетона и заделкой стыков 6 147 погонных метров стеновых панелей.

После проведённой в прошлом году реорганизации ремонтной деятельности Заполярного филиала основным подрядчиком стал «Норильскникельремонт». Поэтому все сторонние подрядные организации, занятые на летних ремонтах, будут работать у него на субподряде. На объектах минерально–сырьевого комплекса ЗФ также задействуют строительное управление «Талнахрудстрой» Заполярной строительной компании.