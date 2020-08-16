Пора за кордон

Турция

Турция, пожалуй, самая привлекательная страна для российских туристов. Ежегодно здесь отдыхают более четырёх миллионов наших соотечественников. Об открытии российско–турецкой границы официально было объявлено 15 июля. Также Турция подтвердила возобновление полётной программы. Рейсы из России принимают только пять аэропортов: Анкара и Стамбул — с 1 августа, Анталья, Бодрум и Даламан — с 10–го. Так что можно смело бронировать туры на указанные курорты. Справки об отсутствии коронавируса сюда нужны. Но если хочется сделать тест для собственного успокоения, то имейте в виду, что в Стамбуле этот анализ стоит в два раза дешевле, чем в России, к тому же результат будет готов уже через пару часов. Кстати, туроператоры рекомендуют дополнительно приобрести страховку от Covid–19.

По официальной информации посольства РФ в Анкаре, во время полёта пассажиры должны заполнить специальную анкету, указав в ней личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, номер сотового и адрес электронной почты для связи, а также нет ли у вас случайно опасных симптомов. Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если вдруг на рейсе будет выявлен турист с высокой температурой, по прибытии ему бесплатно проведут экспресс–тест. Результат придётся подождать не более четырёх часов. В случае подтверждения болезни, но при нормальном самочувствии, пассажир отправится на карантин, а в случае проблем со здоровьем — в государственную клинику. В этом случае лечение входит в страховое покрытие полиса, который турист оформил перед поездкой. Если же из–за карантина турист не сможет улететь домой своим рейсом, стоимость нового билета также компенсирует страховая компания.

Все пассажиры, сидевшие на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего, а если больной занимал место у прохода, то ещё и по диагонали спереди и сзади от него, должны будут пройти бесплатный ПЦР–тест.

Великобритания

Въехать в Великобританию можно по туристической визе. Это прописано на сайте британского МИДа. В колл–центре «Аэрофлота» корреспонденту The Bell, представившемуся пассажиром, подтвердили, что визы достаточно. Но есть при этом несколько ограничений.

Перед вылетом, самое раннее — за 48 часов, придётся заполнить анкету, указав номер рейса и адреса проживания в Великобритании. Штраф за отказ предоставить эти данные составляет 100 фунтов, это около 9 тысяч рублей. По прибытии в страну придётся провести 14 дней в изоляции в месте, указанном в анкете. Правила карантина строги: из дома выходить нельзя даже в магазин, так же как и выгуливать собаку. Видеться можно только с теми, с кем вы проживаете, правда, им выходить из дома можно. Штраф за нарушение изоляции — £1000 (около 90 тысяч рублей), за несанкционированный переезд с места на место — £3200 (около 290 тысяч рублей).

Танзания

Полёты из России возможны только на остров Занзибар. По прилёте туристам не нужно предъявлять справку об отсутствии COVID–19. Россиянам для посещения Танзании нужна виза. Её можно оформить либо в аэропорту прилёта за 50 евро, либо за один день до вылета и 60 евро в Москве. Виза выдаётся сроком на 90 дней.

На борту самолёта россиянам необходимо заполнить специальную анкету (Health Surveillance Form). В ней нужно указать паспортные данные, название отеля, туристической компании, номер телефона. А также ответить на вопросы об определённых симптомах, которые могут свидетельствовать о заболевании. Анкеты передаются представителям министерства здравоохранения Танзании в аэропорту прибытия. Также все пассажиры проходят медицинский скрининг. В случае если у туриста обнаружат повышенную температуру или другие симптомы COVID–19 (человек чихает, кашляет, чувствует себя плохо и т. п.), ему предложат сдать экспресс–тест на COVID–19 прямо в аэропорту. Если вирус подтвердится, больного отправят в госпиталь.

Швейцария

С 15 августа открываются рейсы в Швейцарию. Это первая европейская страна, которая начинает принимать российских граждан, не отправляя их в карантин. Также для приезда в Швейцарию не требуются тесты на отсутствие COVID–19. Рейсы в Женеву будут выполняться из Москвы и Санкт–Петербурга авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия», стоимость авиабилетов туда–обратно от 10 000 рублей. В скором времени ожидается возобновление полётов авиакомпании SWISS.

Абхазия

Также ограничения на въезд россиян сняла Абхазия. Границу свободно могут пересекать пешеходы и транспорт, справку об отсутствии коронавируса у гостей не требуют. Однако в гостиницу, гостевой дом, пансионат, санаторий и т. д. туриста заселят только при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований, полученных не позднее чем за трое суток до дня прибытия на место проживания. Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия подчеркнул, что российских туристов, заболевших коронавирусом на отдыхе, оказав первую помощь, отправят на родину.

Свой взгляд

Государств, готовых принять россиян, причём без серьёзных ограничений вроде обязательной двухнедельной самоизоляции, довольно много. Проблема в том, что прямого сообщения с этими странами нет. И тут на помощь приходят аэропорты Лондона и Стамбула, где российский турист может сделать пересадку. Егор Тулновский

Корреспондент «Заполярной Правды»

Из России сегодня открыты полёты всего в три государства — это Турция, Великобритания и Танзания. Почему Турция попала в этот список, понятно: отдых здесь россиянам привычен, да и цены в этом году хоть и подросли из–за повышения курса доллара, всё равно остаются приемлемыми. А вот открытие перво–наперво границы с Великобританией вызывает вопросы: «Что делать там туристу, если придётся две недели не выходить из отеля?» «Смотреть на шпили» из окна? Вероятно, границу открыли, заботясь не о туристах, а о бизнесменах. Хотя и до официального разрешения на перелёты те, у кого в туманном Альбионе есть дело, наверняка находили способ туда попасть. В тупик же меня как место, куда можно и нужно сейчас лететь, ставит Танзания... Ну, согласитесь, не самое популярное у россиян направление. Да, в этой наверняка замечательной африканской стране можно поваляться на пляже и интересно провести время на «сафари», но всё же открывать её в первой тройке кажется мне более чем странным. Впрочем, нам ли оспаривать решение властей? Да и зачем, если уже сейчас можно попасть в целый ряд других стран, причём вполне законно.

Государств, готовых принять россиян, причём без серьёзных ограничений вроде обязательной двухнедельной самоизоляции, довольно много. ОАЭ, Хорватия, Египет, Мальдивы, Куба, Доминикана и Мексика уже давно открыли границы для иностранных туристов и небо для международного авиасообщения. В ОАЭ, Хорватии и Доминикане туристы должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. В Мексике и Египте справки об анализах не нужны. Проблема в том, что прямого сообщения с этими странами нет. Но на помощь приходят аэропорты Лондона и Стамбула, где российский турист может сделать пересадку.

Возьмём Египет, куда ещё лет пять назад россиянам из–за аннулирования прямых рейсов приходилось добираться окольными путями. И главным перевалочным пунктом при поездке в страну пирамид и фараонов была Турция. Так что получается, что на берег Нила уже сегодня можно попасть без особых проблем. Правда, для этого нужно обладать навыками бронирования отелей и билетов на иностранных сайтах. Потому что путёвок в эту страну российские туроператоры не продают. Также из Стамбула свободно летают рейсы в Эмираты и на Мальдивы. До Кубы и Доминиканы можно добраться через Великобританию. Но, планируя такую замысловатую логистику, туристу надо учесть один очень важный момент — велика вероятность второй волны коронавируса, а значит, ситуация может измениться в любой момент и практически в любой стране. И если обладателю путёвки опасаться нечего, так как перед ним обязательства несёт туроператор, то для «дикарей» возврат денег за отменённый иностранной авиакомпанией рейс может оказаться сложной задачей, а может, и вообще нерешаемой.

А вообще, в Министерстве транспорта РФ официально подтвердили, что сегодня ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения ещё с 30 странами. И вполне возможно, что уже к концу лета «пробираться берегами–огородами» к месту отдыха не будет никакой надобности. Так что, может, просто подождать?