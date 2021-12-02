Порядка 1,4 миллиарда рублей в будущем году потратят на развитие норильской культуры

Этот вопрос депутаты горсовета обсудили на заседании комиссии по социальной политике. Общий объём финансирования муниципальной программы составит порядка 1 млрд 393,7 млн рублей. Средства поступят из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, причём большая их часть – около 1 млрд 308,7 млн рублей – из городской казны.

В частности, в 2022 году более 185,6 млн рублей планируется направить на развитие библиотечного дела; 3,5 млн рублей – на комплектование библиотечных фондов; 740 тыс. рублей – на организацию работы школы компьютерной грамотности для отдельных категорий граждан; ~103,3 млн рублей – на развитие музейного дела; ~31,4 млн рублей – на развитие архивного дела; 656,1 тыс. рублей – на организацию и проведение творческих фестивалей, выставок и конкурсов в целях сохранения и развития художественных промыслов и ремёсел; ~213,3 млн рублей – на организацию деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и кинотеатра (КДЦ им. Вл. Высоцкого, КДЦ «Юбилейный», ГЦК и кинокомплекса «Родина»); ~531,8 млн рублей – на организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры на базе 6 муниципальных учреждений; около 5 млн рублей – на поддержку талантливых детей и молодёжи (участие в выездных фестивалях и конкурсах, санаторно-оздоровительный отдых); ~4,3 млн рублей – на оснащение образовательных учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура»; 400 тыс. рублей – на грантовую поддержку социально ориентированных НКО; 534 тыс. рублей – на поддержку волонтёрского движения.

Депутаты согласовали предложенные финансовые параметры муниципальной программы «Развитие культуры», рекомендовав утвердить их на ближайшей сессии горсовета.