МАУ ИЦ «Норильские новости»

Порт круизных судов

Порт круизных судов

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Порт круизных судов

Компания «Норникель» планирует потратить на туристический кластер в Мурманской области около 12,5 миллиарда рублей. Об этом на форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» сообщил вице-президент компании Андрей Грачев.

Порт круизных судов

Проект включает в себя развитие природного и экологического туризма, и поддержан губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Кластер уже получил статус резидента Арктической зоны и будет называться «Порт Лиинахамари». В рамках проекта предполагается создание морской и прибрежной инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга и морской рыбалки.

Одноимённый поселок удачно расположен относительно федеральных центров - Москвы и Санкт-Петербурга, что даёт широкий спектр возможностей для развития арктического и природного туризма, проведения зимних спортивных мероприятий и организации развлечений. В Корпорации по развитию Дальнего Востока считают, что реализация проекта позволит привлечь в Мурманскую область до 300 тысяч туристов в год.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
26 ноября в 17:20 450
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