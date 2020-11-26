Порт круизных судов

Проект включает в себя развитие природного и экологического туризма, и поддержан губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Кластер уже получил статус резидента Арктической зоны и будет называться «Порт Лиинахамари». В рамках проекта предполагается создание морской и прибрежной инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга и морской рыбалки.

Одноимённый поселок удачно расположен относительно федеральных центров - Москвы и Санкт-Петербурга, что даёт широкий спектр возможностей для развития арктического и природного туризма, проведения зимних спортивных мероприятий и организации развлечений. В Корпорации по развитию Дальнего Востока считают, что реализация проекта позволит привлечь в Мурманскую область до 300 тысяч туристов в год.