Посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса категорически запрещено

Такое решение было принято на заседание КЧС под председательством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина в связи с угрозой повторного схода лавины.

Кроме того, ограничено передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах и ВС-10. Также комиссия приняла решение обесточить СТК «Гора Отдельная» и установить полицейские посты для пресечения возможных проникновений на указанные территории, разместить информационно-запрещающие знаки.