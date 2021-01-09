МАУ ИЦ «Норильские новости»

Посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса категорически запрещено

Посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса категорически запрещено

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Посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса категорически запрещено

Посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса категорически запрещено

Такое решение было принято на заседание КЧС под председательством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина в связи с угрозой повторного схода лавины.

Кроме того, ограничено передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах и ВС-10. Также комиссия приняла решение обесточить СТК «Гора Отдельная» и установить полицейские посты для пресечения возможных проникновений на указанные территории, разместить информационно-запрещающие знаки.

Фото Денис Кожевников
9 января в 17:54 320
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