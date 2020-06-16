МАУ ИЦ «Норильские новости»

Посещение реки Амбарная и озера Пясино временно ограничено

Посещение реки Амбарная и озера Пясино временно ограничено

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Посещение реки Амбарная и озера Пясино временно ограничено

Посещение реки Амбарная и озера Пясино временно ограничено

Управление ГОиЧС администрации Норильска предупреждает: в связи с проведением аварийно-спасательных работ рекомендуется ограничить посещение акватории реки Амбарная и озера Пясино.

Фото Денис Кожевников
16 июня в 18:03 590
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