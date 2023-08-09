После нас хоть потоп?

Как рассказал Константин Октябрёв, директор МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», новое городское кладбище действует с 1970-х годов. До этого захоронения проводились на старом погосте в районе ул. Нансена.

– В то время санитарные нормы и требования были иными. А сейчас площадь кладбища увеличивается. Обязательно нужно учитывать, что оно располагается в условиях вечной мерзлоты. Почва изначально непригодна для захоронений. При снеготаянии формируются ямы и заполняются водой. В этом году зима была снежной, а лето жаркое. Поэтому и возникла такая проблема — 24 могилы оказались под водой. Не нужно думать, что администрация города и наше предприятие пустили ситуацию на самотёк. Мы заранее связались с родственниками усопших, погребённых на проблемных участках кладбища. К сожалению, не все из них дали согласие на перезахоронение. В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» муниципальное предприятие не может самостоятельно решить этот вопрос. Возможно, причиной отказа стала высокая цена услуги — около 70-80 тысяч рублей. Перезахоронение производится за счёт родственников усопших, — подчеркнул Константин Октябрёв.

В 2022 году эти же участки уже затапливало водой. Сотрудники похоронной службы заказывали спецтранспорт у МУП «КОС», откачивали воду и связывались с родственниками усопших по вопросам перезахоронения. Под водой оказались могилы 1970-х и 2000-х годов, с тех пор контактные данные многих родственников изменились, и это создаёт непреодолимые трудности. Только двое заявителей дали согласие на перезахоронение, ещё двое предпочли кремацию, один человек выразил желание отправить останки на материк.

– Похоронная служба выполняет полный комплекс услуг по захоронению и кремированию усопших. Сейчас родственникам необязательно лично присутствовать при подписании документов, весь пакет можно заверить у нотариуса по месту жительства и переслать нам. После выполнения работ заказчик получает соответствующий акт и отчёт. За 2023 год мы получили три обращения. Также не все знают, что у нас есть возможность удалённого заключения договора на обслуживание захоронения разово или в течение года. В него входят мытьё памятника, покраска ограды, подсыпка грунта, скашивание травы, установка скамейки и иные работы по желанию заказчика. Норильчане могут и сами благоустраивать могилы родственников. Запрещено только самостоятельно выкапывать останки и перемещать их куда-либо. Все остальные работы разрешены. На кладбище есть пункт выдачи необходимого инвентаря для уборки и благоустройства. Нет необходимости привозить с собой лопаты, мётлы, песок или щебень, — рассказал директор предприятия.

По словам Константина Октябрёва, ещё несколько лет назад на затопленных ныне участках не было воды. А это значит, что мерзлота подвижна и с подобной проблемой могут столкнуться люди, чьи родственники захоронены на, казалось бы, безопасных участках. Как правило, любое затруднение можно разрешить при своевременном обращении в муниципальное предприятие. Но норильчане не спешат этого делать.

– В настоящий момент мы готовимся откачивать воду, заказали транспорт. После этого будем делать санитарную обработку, подсыпать могилы для их укрепления. Но всё это временные меры. Рассматривается вариант создания единого мемориального комплекса на месте подтопления. Нужно убрать старые проржавевшие ограждения, засыпать почву грунтом, установить стелу с фамилиями всех, чьи могилы были на этом месте. У мемориала следует благоустроить зону, где родственники смогут отдать дань памяти усопшим. После общественного резонанса этот вопрос на особом контроле у главы города. Прорабатываются правовые вопросы по созданию стелы. Это небыстрый процесс, поскольку и здесь может потребоваться согласие родственников усопших, — заключил директор похоронной службы.