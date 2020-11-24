После субботней метели дворы и улицы Норильска оказались занесены снегом

Согласно графику уборки придомовых территорий, управляющие компании вывозят свежевыпавший снег в дни снегопадов, в остальное время уборка снега во дворах проводится раз в три дня. С января по март вывозится 15% от общего количества выпавшего снега, в апреле - 25%, в мае - 30%. Оставшийся снег на придомовых территориях допускается хранить на газонах и в специально отведённых местах, где он и находится до весеннего периода. Затем подлежит ворошению и тает.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства Ольга Вахитова обратилась к жителям города с просьбой внимательно следить за информацией о предстоящей снегоуборке, которая размещается на дверях подъездов и досках объявлений. Очень часто оставленный личный транспорт горожан мешает качественной уборке снега во дворах.

Также Ольга Вахитова рассказала, что управляющие компании в дни снегопадов, в первую очередь, расчищают подъездные пути, чтобы в случае необходимости могли проехать аварийные, пожарные и машины скорой помощи. Техника в эти дни работает в усиленном режиме, ведь часто бывает и такое, что двор почистили, а через пару часов его снова замело. В таких случаях машины заканчивают работу по своему графику и снова возвращаются в эти дворы, чтобы повторно их очистить.

Очисткой междомовых проездов занимается УЖКХ. Всего таких проездов 18, три - в Центральном районе и 15 - в Оганере. В этих местах в зимний период уборка проводится ежедневно независимо от метеоусловий.