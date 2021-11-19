После введения QR-кодов в регионе вдвое выросли темпы вакцинации

По его словам, это поможет сбить очередную волну эпидемии: «Мы ожидаем, что до конца месяца пик будет пройден, и такого количества мест в ковидных госпиталях, как в конце прошлого года, не потребуется. Это означает, что мы можем в большем объёме оказывать плановую медицинскую помощь, также не столь запредельной будет нагрузка на скорую помощь и медицинский персонал.

Глава региона также отметил, что QR-коды и другие атрибуты, которые привнес коронавирус, становятся неотъемлемой частью нашей жизни: «Трудно сказать, когда эпидемия закончится и от этого можно будет отказаться. Сейчас необходимо настроиться на то, чтобы как можно быстрее сделать прививку, а значит, чувствовать себя спокойно и уверенно независимо от обстоятельств».

Напомним, за неделю в крае прививку от коронавируса поставили более 50 тысяч человек, сообщает официальный портал края. Первым компонентом вакцины привиты более миллиона человек, завершили курс вакцинации около 994 тысяч человек. Охват взрослого населения вакцинацией превысил 47%.