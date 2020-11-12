Последствия разлива дизтоплива на автодороге Норильск – Кайеркан ликвидированы

11 ноября на данном участке автомобильной дороги произошел разлив 2,24 т дизельного топлива на асфальтовое (твердое) покрытие. Возможная причина - разгерметизация шланга донного клапана бензовоза АО «ТТК».

Для оценки ситуации на место выехала оперативная группа, а также представители МЧС, прокуратуры, полиции, компании «Норникель» и АО «ТТК». Был проведён комплексный ряд мероприятий по обработке данного участка дороги песком с последующим сбором и вывозом загрязнённой смеси. 12 ноября в 08.15 работы по ликвидации были завершены. Участков перелива за пределы дорожного полотна не выявлено.

На заседании КЧС города Норильска, которое прошло в день инцидента, комиссия рекомендовала исполняющему полномочия главы города на указанном участке автомобильной дороги ввести «режим повышенной готовности», а Таймырской топливной компании каждый час отчитываться о проделанных работах.

Утром 12 ноября для обследования на место разлива прибыла оперативная группа. В ходе обследования засвидетельствовано, что произведён сбор загрязнённого снега, грунт не заражён.

Сегодня Николай Тимофеев провёл очередное заседание КЧС по данному вопросу. Заслушав доклады руководства ГО и ЧС, Таймырской топливной компании, администрации города Норильска, по ликвидации последствий утечки, комиссия рекомендовала исполняющему полномочия главы города снять «режим повышенной готовности».