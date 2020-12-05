Последствия сильных снегопадов в Талнахе устранены на 70%

Напомним, с 29 ноября по 3 декабря в городе действовало штормовое предупреждение. Сильный ветер и метель превратили Талнах в сугроб. Дорожные и коммунальные службы бросили все силы на расчистку уличных сетей и дворовых зон от снега. 4 декабря, во время совещания в администрации города, представители профильных ведомств отчитались о проделанной работе.

Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодор», первым доложил об обстановке в Талнахе:

- Улично-дорожная сеть расчищена, транспорт может свободно передвигаться. Пешеходные дорожки также приведены в порядок. Конечно, работы окончены не на 100%, но дорожные службы для этого прикладывают все усилия. За месяц из Талнаха вывезено около 70 тысяч тонн снега.

Зимний сезон 2020-2021 претендует на достижение снежных рекордов 2007-2008 годов, такие предположения выдвинул генеральный директор «ИЛАН-Норильск» Павел Цуканов:

- Действительно, начало зимы значительно отличается даже от прошлого года. За два первых месяца выпало 160,6 мм осадков в Центральном районе и примерно на 25% больше в Талнахе. Этот показатель превышает уровень осадков за январь-апрель этого года – 115 мм. Есть вероятность, что общие показатели будут приближены к уровню осадков зимы 2007-2008 годов. Тогда выпало 397 мм снега. В любом случае, к очередному шторму мы готовы, техника вся в рабочем состоянии, сбоев быть не должно. При необходимости будем привлекать дополнительную технику.

Начальник отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления Юрий Шутов отметил:

- Подрядные организации уже на 70% выполнили общий объём работы. Все управляющие компании завершили очистку своих территорий, снег и мусор вывозится. Возникающие вопросы решаем оперативно. Обращения от жителей района принимаются, передаются в УК, и дальше ведётся контроль исполнения. Но острой проблемой в расчистке остаётся брошенный транспорт, который мешает работе снегоуборочной техники, а в некоторых случаях, даже вывозу мусора.

Но погода преподносит нам новые сюрпризы. К вечеру пятницы снова поднялся сильный ветер и пошёл снег.

- С 18.00 4 декабря повторно объявили штормовое предупреждение. Ожидается, что оно продлится до воскресенья. Это подтверждает и прогноз погоды. В субботу синоптики обещают потепление до -2 градусов, а порывы ветра до 18-23 м/с, - сообщил Руслан Аллаяров, начальник управления ГО и ЧС.

Подводя итог совещания, Николай Тимофеев дал поручение:

- Все службы должны быть готовы к любым капризам погоды. Главная задача – своевременно расчищать дворы и дороги, чтобы у экстренных и коммунальных служб не возникало проблем с проездом.