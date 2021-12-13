Постановки самого северного театра оценивают известные критики

На прошлой неделе вместе со зрителями спектакли Заполярного драматического смотрели театральные критики, эксперты ежегодного краевого фестиваля «Театральная весна» Оксана Кушляева, Владимир Спешков и Алексей Исаев. Они также являются членами экспертного совета и жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Оценивали профессионалы премьеры 80-81-го театрального сезона: «Иванов» А. П. Чехова (режиссёр Марат Гацалов), «Кровавая свадьба» Ф. Г. Лорки (режиссёр Сергей Потапов), «Игроки» Н. В. Гоголя (режиссёр Владимир Данай), «Колчак-Полярный» М. Дурненкова (режиссёр Анна Бабанова).

«Я с большой радостью увидел у вас «Иванова», потому что в такой очень современной форме - это спектакль глубокого смысла. Он о человеческой жизни, о кризисных ситуациях, и в нем замечательный актерский ансамбль. Я всегда был самого высокого мнения о норильской труппе, и в этой постановке нет ни одной неудачной проходной роли. Помимо формы здесь есть глубокое содержание», - отметил Владимир Спешков.

Напомним, после двухлетнего перерыва фестиваль «Театральная весна» традиционно пройдёт в Красноярске в марте 2022 года. О номинантах станет известно после 15 декабря.