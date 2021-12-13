Постановки самого северного театра оценивают известные критики
Постановки самого северного театра оценивают известные критики
На прошлой неделе вместе со зрителями спектакли Заполярного драматического смотрели театральные критики, эксперты ежегодного краевого фестиваля «Театральная весна» Оксана Кушляева, Владимир Спешков и Алексей Исаев. Они также являются членами экспертного совета и жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Оценивали профессионалы премьеры 80-81-го театрального сезона: «Иванов» А. П. Чехова (режиссёр Марат Гацалов), «Кровавая свадьба» Ф. Г. Лорки (режиссёр Сергей Потапов), «Игроки» Н. В. Гоголя (режиссёр Владимир Данай), «Колчак-Полярный» М. Дурненкова (режиссёр Анна Бабанова).
«Я с большой радостью увидел у вас «Иванова», потому что в такой очень современной форме - это спектакль глубокого смысла. Он о человеческой жизни, о кризисных ситуациях, и в нем замечательный актерский ансамбль. Я всегда был самого высокого мнения о норильской труппе, и в этой постановке нет ни одной неудачной проходной роли. Помимо формы здесь есть глубокое содержание», - отметил Владимир Спешков.
Напомним, после двухлетнего перерыва фестиваль «Театральная весна» традиционно пройдёт в Красноярске в марте 2022 года. О номинантах станет известно после 15 декабря.