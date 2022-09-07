На водозаборе–2 через протоку реки Норильской построили мост

История со строительством моста началась ещё в 2019 году. Тогда старую конструкцию признали аварийной, но груз и сотрудников на важный стратегический объект доставлять было необходимо. Решением стало создание временного сооружения в виде насыпи. Однако в реке обитает рыба, которой насыпь перегораживала путь на нерест через протоку. Поэтому местная прокуратура и министерство рыбного хозяйства предписали построить новый мост.

Уже в следующем году НТЭК заключила контракт с красноярской компанией «СПБ МОСТ» на сумму — 155 млн рублей. Временную насыпь разобрали и приступили к строительству.

- Компания имеет хорошую репутацию и большой опыт. По договору срок завершения всего комплекса работ — конец сентября, — рассказал главный менеджер НТЭК Дмитрий Самородов.

Однако подрядчик выполнил работы досрочно, что, уверяет Дмитрий Самородов, никак не отразится на качестве конструкции.