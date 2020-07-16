Потребителям возместили более 230 тысяч рублей за некачественные товары и услуги

За второй квартал этого года в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратились 52 гражданина, в том числе один предприниматель. 51 потребитель с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.

Специалисты УПРиУ провели 42 консультации и дали ответы на 10 письменных обращений. Чаще всего потребители жаловались на транспортные услуги (50% обращений), непродовольственные товары (более 38%) и бытовые услуги (почти 4%).

За отчётный период предприниматели возместили потребителям ущерб за некачественные товары и услуги на сумму 230 тысяч 600 рублей.

Наблюдается снижение количества обращений по вопросам защиты прав потребителей. В связи с эпидемиологической обстановкой личный приём граждан был временно приостановлен, основной поток обращений пришёлся на устные консультации по телефону.

В дальнейшем до окончания периода действия ограничительных мероприятий консультацию можно получить в УПРиУ ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по телефону 43-71-94.

С информацией по вопросам защиты прав потребителей можно ознакомиться на сайте УПРиУ.