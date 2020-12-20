Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) — инструмент коммуникации с сотрудниками

ПАБ разработали в 2014 году, и с тех пор количество несчастных случаев в «Норникеле» сокращается. Это означает, что система работает. Однако в компании уверены, что расслабляться не стоит: на смену людям, прошедшим долгий путь производственной закалки, приходят молодые работники, многим из которых нужно подробно объяснять правила ТБ.

Сейчас в Заполярном филиале более 1,5 тысячи аудиторов: это руководители и специалисты всех уровней — от директора ЗФ и его заместителей до мастеров смен. Все они обучены методике работы ПАБ и понимают: система направлена на то, чтобы выявить недостатки и принять меры по их исключению, а не наказать работников. В ЗФ по рабочим профессиям трудятся около 7,9 тысячи человек, с которыми постоянно проводят ПАБ. При этом ежемесячно проходит более 8,5 тысячи проверок и в среднем находят свыше 1,5 тысячи нарушений.

При проведении ПАБ проверяющий наблюдает не только за правильным применением СИЗ, но и за порядком на рабочем месте и даже за реакцией работника, заметившего аудитора. Несмотря на то что главная задача аудита — донесение до человека важности соблюдения техники безопасности, к нарушителю всё же применяют санкции. Сперва ему делают замечание, но если это не помогает и нарушения повторяются, его берут на заметку. Со злостными нарушителями в итоге расстаются.

Кроме того, постоянно проводится аналитика ПАБ непосредственно руководством подразделения и специалистами службы промышленной безопасности и охраны труда (ПБиОТ). Это позволяет совместно выработать корректирующие меры по безопасности на конкретном объекте и на предприятии в целом. Для автоматизации этого процесса и осуществления контроля в «Норникеле» внедрена автоматизированная система «Контроль, управление, безопасность».