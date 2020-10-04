Повелитель металла

– Свою трудовую деятельность в «Норникеле» начал в апреле 2018 года в плавильном цехе на медном заводе. – В августе 2018 года выступил с инициативой, которая позволит заводу сэкономить не одну тонну меди. – В 2019–м одним из первых был удостоен специального почётного корпоративного звания «Лучший старт года» и награждён поездкой в Москву. – В 2020 году прошёл обучение по программе «Бережливое производство» и принял участие в разработке проекта, включающего ряд производственных инициатив.

– Артём, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Родился 4 июля 1995 года в Норильске. Окончил школу

№ 28, где учителем начальных классов работала моя бабушка Клара Николаевна Рыжикова. Здесь же в своё время учились родители и младшая сестра. После школы я поступил в Норильский индустриальный институт, на горно–технологический факультет, направление «металлургия».

Помню, лет в шесть меня спросили, кем хочу стать, и я ответил, что металлистом, как папа. Отец до сих пор трудится на «Надежде» плавильщиком. Мама работает на механическом заводе диспетчером, до этого 15 лет была там же земледелом. Меня производство манило с детства, поэтому в металлургию пошёл осознанно. Отучился в институте четыре года, защитил диплом, получил степень бакалавра и ушёл в армию.

В 2017 году, вернувшись домой, восемь месяцев не мог устроиться на работу. И это с высшим образованием. Наконец повезло — меня взяли на медный завод разливщиком цветных металлов и сплавов, на плавильный участок № 3, в бригаду к Олегу Александровичу Тарвансу и Вадиму Васильевичу Марьясову. Я был рад. Студентом я там дважды проходил производственную практику. Когда я увидел, как разливают медь, понял, что это любовь на всю жизнь. Представьте себе, из печи по жёлобу льётся металл и разливается в изложницы — невероятно красивое зрелище. Третий год работаю и не перестаю восхищаться. А ещё поражаюсь уму людей, которые придумали всю эту технологию.

– Профессия сложная, ответственная... Как втягивались в работу?

– После производственной практики я получил корочки плавильщика и мог бы пойти по стопам отца, но стал разливщиком и нисколько об этом не пожалел. Мне попались отличные учителя. Мой наставник Олег Александрович Тарванс многому меня научил, открыл секреты мастерства. Классный разливщик, автор многих производственных инициатив. Недаром его во время визита Владимира Путина в 2008 году поставили на показательный розлив металла. Другой мой учитель — Вадим Васильевич Марьясов — щедро делился со мной житейской мудростью и рабочими хитростями.

Я должен был за два месяца изучить весь производственный процесс, освоить тонкости профессии. Наставник нянчился со мной, как с ребёнком. Первое время он всегда был рядом на случай внештатной ситуации. После экзамена в корпоративном университете, который подтвердил мою квалификацию, я стал работать самостоятельно. Когда первый раз сам разливал медь, страха не было — я знал, что нужно делать и как. Навыки к этому времени были отработаны до автоматизма.

Работа разливщика кропотливая, почти ювелирная. Раскалённый металл требует уважения и ответственного отношения. Разливщик, как сапёр, может ошибиться только один раз. В плавильном цехе особенно жарко возле анодной печи. А на тебе спецодежда, ещё и валенки. В общем, без выносливости тут никуда. Кроме того, разливщик должен сохранять хладнокровие в любой ситуации.

– Как происходит розлив меди?

– На плавильном участке № 3 четыре печи, но плавят медь они поочередно. Цикл плавки — 17 часов, шесть отводится на розлив. Примерно 10–12 часов необходимо, чтобы приготовить расплав меди. За сутки в среднем выполняется четыре розлива анодной меди.

Я на работу всегда прихожу пораньше, чтобы проверить оборудование. Таким же осмотром смена заканчивается. Без техники безопасности у нас никак. Не последнюю роль в этом играет качественная и современная спецодежда.

– К слову, о современности. Внедряются какие–то новшества на вашем производстве?

– Новое появляется постоянно. Когда я пришёл на завод, мы с Олегом Тарвансом выдвинули инициативу, мы её называем «Тонкое ухо». За неё меня удостоили звания «Лучший старт года» и отправили в Москву получать награду. Сейчас мы нашу идею воплощаем в жизнь. Суть её в том, чтобы сэкономить затраты на металл. У анода два уха–петли. За одно цепляют ломиком, чтобы вынуть анод из изложницы, второе в производстве никак не задействовано, но отливают его таким же толстым, как и первое. Мы с наставником предложили сделать второе ухо тоньше и в итоге с каждого розлива отливаем на 20 анодов больше. Таким образом, в месяц будет экономиться не одна тонна меди. Над внедрением этой инициативы работают.

Помимо неё, я подготовил ещё порядка 30 предложений. Одни идеи способствуют улучшению производственного процесса, другие — делают работу более комфортной. Что касается последних, возьмём, к примеру, случай с масками. Нам выдают защитные резиновые маски, при работе с расплавом меди они сильно нагреваются. А если внутри маски проложить ткань, тогда будет намного комфортнее. Пока это закрепили на уровне инициативы, а в перспективе планируют закупать маски с тканевой прослойкой. Или вот инициатива по замене нынешних костюмов на другие, с фольгированными рукавами. Они, конечно, дороже, но разливщикам и плавильщикам будет в них комфортнее.

Кстати, я четыре месяца обучался по программе «Бережливое производство». Собрали команду молодых перспективных специалистов, и мы должны были найти способы модернизации производства, сокращения производственных потерь, увеличения прибыли. Мы посещали цеха и участки медного завода и искали, что можно улучшить. Например, наша команда придумала, как эффективно чистить газоходы. Сейчас эти идеи находятся в стадии согласования.

– Откуда такая потребность всё доводить до ума?

– Я довольно ленивый человек, и как любому лентяю мне хочется сделать рабочий процесс проще и удобнее. Все инициативы от лени (смеётся — Прим. ред). Как известно, лень — двигатель прогресса.

– Есть заветная мечта?

– Стать директором завода. Ответственность не пугает. Наоборот, это интересно и в какой–то степени — вызов самому себе. Я знаю, что могу изменить мир к лучшему.

– Как ваши старшие коллеги реагируют, когда вас назначают исполняющим обязанности на руководящих должностях?

– Хорошо. Я считаю, что всегда и везде нужно оставаться человеком. Мне не стыдно не знать. Мне стыдно не пытаться узнать. Если что–то непонятно, то лучше десять раз переспросить, чем сделать неправильно, чтобы потом другие переделывали твою работу. Старшие товарищи видят, что я не перекладываю свою ответственность на других, и уважают за это.

– Чем занимаетесь в свободное время? Есть увлечения?

– Свободного времени не так уж много. Хватает дел по дому. Что касается увлечений, зимой с ребятами частенько собираемся на «Заполярнике», гоняем в любительский хоккей, а летом на стадионе играем в стритбол. Любовь к спорту мне привил школьный физрук. Очень уважаю футбол, волейбол, баскетбол.