Поздравление Дмитрия Карасева с Рождеством Христовым

Дорогие норильчане!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова.

Это одно из самых значимых, символичных, всеобъемлющих событий в христианском календаре. Оно объединяет людей всего мира в едином стремлении к вере, надежде на лучшее, в радостном ожидании нового чуда.

В рождественские праздники особенно важно проявлять участие и заботу о ближних, делиться теплом с теми, кто дорог, со всеми окружающими.

Искренне желаю вам, земляки, чтобы дух Рождества наполнил сердца любовью, принёс мир и гармонию в каждый дом Норильска. Здоровья вам, благополучия, тепла и семейного счастья.

С уважением,

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска