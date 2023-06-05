Поздравление Главы города Норильска с Днем эколога

Уважаемые экологи и работники природоохранных служб!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды.

Сегодня экологи – это первоклассные специалисты и настоящие хранители нашей планеты!

Для Норильска вопросы экологии особенно актуальны.

В рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» мы с каждым годом озеленяем все больше территорий города и ликвидируем несанкционированное складирование мусора.

Благодаря реализуемой Компанией «Норникель» серной программе, сокращаются вредные выбросы в атмосферу.

На территории северного города также реализуется десятилетняя программа Компании по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск», которая является частью федерального проекта «Чистая Арктика».

В улучшение экологической обстановки нашего города вносят огромный вклад активное волонтерское движение и неравнодушные жители Норильска.

Я искренне благодарен каждому, кто заботится об окружающей среде за ваши усилия, за терпение и настойчивость в деле охраны природы!

Искренне желаю всем, кто сейчас трудится в рядах защитников природы, успехов в реализации задуманного, новых свершений, поддержки коллег и единомышленников, счастья, здоровья и благополучия!

С уважением, Глава города Норильска Дмитрий Карасев