Поздравление Главы города Норильска с Днем эколога
Поздравление Главы города Норильска с Днем эколога
Уважаемые экологи и работники природоохранных служб!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды.
Сегодня экологи – это первоклассные специалисты и настоящие хранители нашей планеты!
Для Норильска вопросы экологии особенно актуальны.
В рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» мы с каждым годом озеленяем все больше территорий города и ликвидируем несанкционированное складирование мусора.
Благодаря реализуемой Компанией «Норникель» серной программе, сокращаются вредные выбросы в атмосферу.
На территории северного города также реализуется десятилетняя программа Компании по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск», которая является частью федерального проекта «Чистая Арктика».
В улучшение экологической обстановки нашего города вносят огромный вклад активное волонтерское движение и неравнодушные жители Норильска.
Я искренне благодарен каждому, кто заботится об окружающей среде за ваши усилия, за терпение и настойчивость в деле охраны природы!
Искренне желаю всем, кто сейчас трудится в рядах защитников природы, успехов в реализации задуманного, новых свершений, поддержки коллег и единомышленников, счастья, здоровья и благополучия!
С уважением, Глава города Норильска Дмитрий Карасев