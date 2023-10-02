Поздравление с Всемирным днём архитектуры от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники архитектуры, градостроители и ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Искусство архитектуры – это не только созидание и благоустройство для комфортной жизни, поиск новых форм и возможностей для их реализации, это еще и мечты, которые воплощаются в реальной жизни.

На сегодняшний день перед работниками сферы архитектуры и градостроительства стоят новые задачи, в рамках проекта масштабной реновации Норильска, успешно реализовать инфраструктурные проекты, создать современные и комфортные социально-значимые объекты, и инновационные пространства, которые позволят норильчанам комфортно жить, работать и отдыхать.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых интересных проектов! Пусть ваши творческие замыслы всегда воплощаются в жизнь, пусть люди получают радость от созданных вами архитектурных шедевров!

Желаю стойкости и упорства в достижении поставленных целей и задач. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска