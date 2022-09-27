Поздравление с Всемирным днём туризма от Дмитрия Карасева

Наша территория уникальна своей природой, людьми, событиями, укладом жизни в самом широком смысле этого слова. Открыть для себя новые грани Крайнего Севера — означает проникнуться его энергией и раздвинуть границы собственного кругозора.

Туристическая сфера Норильска представлена сегодня самыми разнообразными направлениями работы. Проекты, которые реализует недавно созданный отдел развития туризма администрации города, специалисты Центра развития туризма, Агентства развития Норильска, представители музея, туроператоры, участники туристско-рекреационного кластера «Арктический» и многие другие, направлены на то, чтобы наш город и его неповторимые черты смог увидеть каждый.

Я искренне желаю норильчанам и гостям города открывать для себя новые маршруты и незабываемые места, а всем, кто связал с туризмом профессиональную деятельность, неиссякаемого интереса к работе, ярких событий и впечатлений.

Дитрий Карасев,

глава города Норильска