Пожар ликвидирован

В субботу днём на полигоне бытовых отходов «Байкал-2000» загорелись мусор и покрышки. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю, в 16.00 возгорание было локализовано. Окончательно ликвидировали пожар сегодня в 07.00. Для тушения пожара были привлечены силы и средства компании «Норникель».

Напомним, что в конце июня на полигоне, который находится в пяти километрах от Талнаха, уже было возгорания площадью одна тысяча квадратных метров.