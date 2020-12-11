Правила благоустройства Норильска хотят откорректировать

Теперь фонтаны, питьевые фонтанчики, декоративные водоёмы будут считаться водными устройствами, и относиться к малым архитектурным формам. Следовательно, внешний вид этих устройств должен будет согласовываться с муниципалитетом.

Такого же согласования потребует и установка ограждения зданий или сооружений. Причём определённые требования будут предъявляться и к цвету ограждений — чёрный цвет допускается только для металлических сварных конструкций, а также ограждений с элементами ковки и литья.

Окрашивание фасадов зданий должно осуществляться в соответствии с разработанным и утверждённым администрацией Норильска альбомом типовых колористических решений. В случае если собственник решит изменить цвет здания или сооружения, ему придётся разработать паспорт фасада здания и согласовать его с муниципалитетом. Эти требования не распространяются на объекты, отнесённые к культурному наследию Красноярского края — любые изменения таких зданий и сооружений регламентируются соответствующим федеральным законом.

Внешний вид нестационарных торговых объектов (киоски, торговые автоматы, лотки) и нестационарных объектов общепита (палатки, фургоны) также должен быть согласован с городской администрацией. Причём эскизный проект таких объектов обязательно должен включать в себя благоустройство территории: пешеходные дорожки, автопарковки с твёрдым покрытием, устройство водоотводов, элементов освещения, малых архитектурных форм и элементов озеленения. Стоит отметить, что данные положения правил благоустройства не распространяются на сезонные объекты.

Ещё одно новшество касается детских площадок. Отныне 20% от площади территории, свободной от конструкций, должно быть озеленено. Аналогичное требование предусмотрено и для спортивных площадок.