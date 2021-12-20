Правительство края заключило соглашение о развитии здравоохранения в Норильске

Правительство Красноярского края, «Норникель» и администрация Норильска объединят усилия для повышения уровня доступности медицинских услуг, сокращение дефицита медицинских кадров за счет привлечения в Норильск специалистов-медиков, в том числе дефицитных специальностей.

Правительство региона обязуется организовать целевое обучение медиков для трудоустройства в краевые учреждения здравоохранения, работающие в Норильске. При этом студенты, заключившие целевой договор обучения в КрасГМУ, получают дополнительную стипендию из краевого бюджета.

Нецелевым выпускникам КрасГМУ, а также другим врачам, в том числе приехавшим в северный город из другого региона, будут обеспечены единовременные выплаты из краевого бюджета в размере 1,8 млн рублей. Краевая выплата была инициирована губернатором края Александром Уссом для пополнения кадрами крупных межрайонных медицинских центров.

Александр Усс, губернатор Красноярского края: «Подготовка врачей для работы в северных территориях нашего региона, в том числе таком крупном промышленном центре, как Норильск, – это одна из приоритетных задач краевой власти. Программа целевого обучения специалистов, господдержка, которую мы оказываем медикам, содействие компании «Норникель» и администрации Норильска поможет нам создать условия для тех, кто хочет работать и профессионально развиваться в непростых северных условиях».

В числе краевых мер поддержки – оплата найма жилья трудоустроившимся медикам, ежемесячная выплата в размере 50% минимального оклада в течение 5 лет молодым специалистам, возможность пройти ординатуру по образовательному сертификату.

«Норникель» взял на себя обязательства совершенствовать систему профилактики профессиональных заболеваний своих сотрудников, обеспечивать развитие корпоративной медицины и своевременное прохождение работниками всех обязательных медицинских осмотров. Кроме того, рассматривается возможность включения корпоративных медицинских центров компании в систему ОМС.

«Своевременная и качественная медицинская помощь — обязательный атрибут современного общества и особая необходимость в условиях Крайнего Севера. Как и во многих других направлениях, самые лучшие плоды приносит взаимодействие усилий государства и крупного бизнеса. «Норникель» развивает собственный проект корпоративной медицины, который, как мы рассчитываем, удачно дополнит государственную систему здравоохранения, позволит повысить доступность качественных медицинских услуг для сотрудников компании и всех норильчан», — прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Администрация города обязуется предоставлять жилье медицинским работникам, вновь прибывшим работать в Норильск, возмещать расходы на проезд по маршруту Снежногорск – Норильск – Снежногорск. Кроме того, с начала 2022 года муниципалитет предоставляет врачам дефицитных специальностей выплату единовременной материальной помощи в размере 2 млн рублей, среднему медицинскому персоналу, приглашенному для работы в поселок Снежногорск, – в размере 1 млн рублей. Также будет проанализирована возможность предоставления ежемесячной социальной выплаты в период обучения ординаторам-целевикам в размере не менее 2 тыс. рублей.