Правительство РФ направит на реализацию госпрограммы развития Арктической зоны в ближайшие три года около 15 млрд рублей

В конце марта правительством была принята государственная программа развития Арктической зоны. На её реализацию в ближайшие три года будет направлено около 15 млрд рублей, из которых 3,5 млрд – уже в этом году, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности правительства в 2020 году.

Он также отметил, что основная цель программы – обеспечить устойчивое развитие региона, привлечь туда инвесторов, создать новые рабочие места.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо создать благоприятные условия развития по всей стране.

- Есть территории, где по объективным причинам это сложнее, – сказал Мишустин. - Они требуют особого подхода из-за своего геополитического положения. Прежде всего речь идёт о Дальнем Востоке и Арктике.