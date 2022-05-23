Правительство РФ направит в регионы более 1,2 млрд рублей на строительство социальных учреждений

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» Красноярский край получит более 50 млн рублей.

Более 22 млн будет направлено на реализацию программ федерального проекта «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Демография». Его главная цель – повысить качество жизни пожилых граждан и людей с тяжёлыми заболеваниями. В рамках проекта в стране создаётся система долговременного ухода, благодаря которой люди старшего возраста и инвалиды могут проживать в современных пансионатах или оставаться в семье и получать помощь в привычных условиях.