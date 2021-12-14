Правительство РФ утвердило комплексный план развития Норильска

Распоряжение об утверждении комплексного плана было подготовлено в развитие подписанного в феврале 2021 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем».

Документ подготовлен с учётом рекомендаций, содержащихся в Постановлении Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края» от 3 ноября 2020 года.

В плане определены мероприятия, направленные на развитие Норильска. Среди них: реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города; строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания.

Кроме того, документ предусматривает подготовку и последующую актуализацию стратегии развития Норильска, в том числе как опорного города в развитии Таймыра в целом, разработку концепции развития туризма в регионе, а также реализацию в Норильске программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Документ определяет объём совместного финансирования, направленного на развитие Норильска на период до 2035 года — 120 млрд рублей. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля».

«Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. «Норникель» приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска. Со своей стороны, компания будет продолжать вкладывать финансы и усилия для формирования комфортной и безопасной городской среды», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Жизнь большинства жителей Норильска связана с работой на предприятиях «Норникеля». Эта компания — один из крупнейших производителей металла в мире. И, конечно, современному предприятию, выпускающему высокорентабельный продукт, должен соответствовать внешний облик города. Утверждён комплексный план, который касается всего Норильска. Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия для того, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, в результате реновации Норильска прежде всего должно вырасти качество жизни горожан. «Реализация этих планов неразрывно связана с развитием как градообразующего предприятия, так и красноярской Арктики в целом. Мы уверены, что особая социальная ответственность компании «Норникель» в партнёрстве и с учётом инициатив региональной власти, станет долгосрочной и прочной основой благополучия жителей Крайнего Севера. Норильск обязан стать площадкой, на которой мы продемонстрируем, как в современных условиях необходимо проводить реновацию за полярным кругом», — сказать Александр Усс.

По словам главы Норильска Дмитрия Карасева, подписание документа — большой шаг вперёд для Норильска и поистине историческое событие для норильчан: «Мы долго к этому шли. Была проделана большая межведомственная работа с участием федеральных министерств, правительства Красноярского края, компании «Норникель». Вектор данной работы был задан мнениями и пожеланиями горожан. Город давно ждал преобразований, а подписание соглашения, несомненно, — ключевая точка отсчёта на пути к достижению этой цели. Уверен, что при успешной реализации всех задуманных нами планов, Норильск может стать лидером Арктической зоны и хорошим примером в качестве пилотного проекта для других северных городов».