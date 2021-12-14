Правительство РФ утвердило комплексный план развития Норильска
Правительство РФ утвердило комплексный план развития Норильска
Документ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Реализация плана признана приоритетной задачей общегосударственного значения.
Распоряжение об утверждении комплексного плана было подготовлено в развитие подписанного в феврале 2021 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем».
Документ подготовлен с учётом рекомендаций, содержащихся в Постановлении Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края» от 3 ноября 2020 года.
В плане определены мероприятия, направленные на развитие Норильска. Среди них: реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города; строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания.
Кроме того, документ предусматривает подготовку и последующую актуализацию стратегии развития Норильска, в том числе как опорного города в развитии Таймыра в целом, разработку концепции развития туризма в регионе, а также реализацию в Норильске программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Документ определяет объём совместного финансирования, направленного на развитие Норильска на период до 2035 года — 120 млрд рублей. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля».
«Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. «Норникель» приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска. Со своей стороны, компания будет продолжать вкладывать финансы и усилия для формирования комфортной и безопасной городской среды», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Жизнь большинства жителей Норильска связана с работой на предприятиях «Норникеля». Эта компания — один из крупнейших производителей металла в мире. И, конечно, современному предприятию, выпускающему высокорентабельный продукт, должен соответствовать внешний облик города. Утверждён комплексный план, который касается всего Норильска. Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия для того, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, в результате реновации Норильска прежде всего должно вырасти качество жизни горожан. «Реализация этих планов неразрывно связана с развитием как градообразующего предприятия, так и красноярской Арктики в целом. Мы уверены, что особая социальная ответственность компании «Норникель» в партнёрстве и с учётом инициатив региональной власти, станет долгосрочной и прочной основой благополучия жителей Крайнего Севера. Норильск обязан стать площадкой, на которой мы продемонстрируем, как в современных условиях необходимо проводить реновацию за полярным кругом», — сказать Александр Усс.
По словам главы Норильска Дмитрия Карасева, подписание документа — большой шаг вперёд для Норильска и поистине историческое событие для норильчан: «Мы долго к этому шли. Была проделана большая межведомственная работа с участием федеральных министерств, правительства Красноярского края, компании «Норникель». Вектор данной работы был задан мнениями и пожеланиями горожан. Город давно ждал преобразований, а подписание соглашения, несомненно, — ключевая точка отсчёта на пути к достижению этой цели. Уверен, что при успешной реализации всех задуманных нами планов, Норильск может стать лидером Арктической зоны и хорошим примером в качестве пилотного проекта для других северных городов».