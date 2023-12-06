Правительство РФ утвердило перечень грузов северного завоза первой категории

Так, по решению членов правительства в перечень вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания. Всего около 160 наименований.

На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты. Такая возможность предусмотрена ещё одним постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным, председателем правительства.

Напомним, северный завоз – это комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сурового климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

Работа по донастройке механизма северного завоза ведётся по поручению президента. В апреле 2022 года на совещании по вопросам развития Арктики глава государства назвал организацию северного завоза задачей особой важности, уточнив, что товары для северян следует поставлять по графику и без сбоев.

В августе 2023 года президентом был подписан закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза.

В ноябре правительство утвердило перечень территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами.