Правительство РФ выделило один миллиард рублей на закуп контейнеров для раздельного сбора отходов

Раздельный сбор отходов - очень актуальный вопрос, которому уделяется особое внимание. Недавно на эту тему в Норильске прошёл круглый стол.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» обеспечить оперативное доведение выделенных средств до регионов и контроль за эффективностью их использования.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», - отметила Виктория Абрамченко.

«Мы должны достичь сортировки 100% отходов уже к 2030 году. Один из важных шагов для достижения данного показателя - это внедрение раздельного сбора ТКО на всей территории России. Более половины российских регионов получат средства, направленные на закупку новых контейнеров для РСО в рамках субсидии правительства. Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и «РЭО» продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок незамедлительно принимать меры», - сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Из этих средств более 21 млн рублей будут направлены в Красноярский край.