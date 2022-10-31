Правительство утвердило комплекс мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне

Все мероприятия направлены на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством или ведомством.

Так, Минстрою, Минэнерго и региональным властям нужно будет принять меры по переводу котельных и ТЭЦ на природный газ, биотопливо или древесные пеллеты и щепу.

Кроме того, Минэнерго необходимо разработать планы по стимулированию перехода автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта на газомоторное топливо.

Минстрой и власти регионов, входящих в Арктическую зону, также должны разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений. Эта работа будет идти по двум направлениям. Одно из них касается очистки бытовых канализационных стоков населённых пунктов, другое – включает в себя приём и очистку сточных вод с судов, заходящих в арктические порты.

Ещё одно мероприятие комплекса – проработка предложений по увеличению платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в акватории морей и рек. Ответственные за это направление – Минприроды, Росприроднадзор, Минэнерго и региональные власти.

Утверждённый комплекс мероприятий – часть единого плана по реализации Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику, обеспечит сохранение окружающей среды в Арктике и устойчивое развитие регионов.