Право на трезвость

— Торговые точки для проверки выбираются произвольно либо согласно поступающим жалобам. Отлично работает сарафанное радио, когда о фактах продажи алкоголя сообщают сами подростки. Пристальное внимание уделяется отдельно стоящим торговым павильонам, — там, как показывает практика, чаще всего нарушают законодательство, но не остаются без внимания и крупные торговые сети. Владислав Завгородний, руководитель местного отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Не уверен — не наливай

– В своё время «Молодая гвардия» запустила проект «Агенты». Он был направлен на контроль за исполнением законодательства в сфере продажи алкогольной продукции и рецептурных лекарственных препаратов, противодействие незаконной игорной деятельности, коррупции, халатности, а также решение иных проблем социально–правового характера, — рассказывает Владислав Завгородний, руководитель Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России». — Постепенно эта деятельность сошла на нет, но в Норильске решили подхватить полезную инициативу, правда, сузив её до одного направления. Социальный проект получил название «Гвардейский контроль».

Задача его участников — следить за соблюдением правил торговли алкоголем и выявлять случаи продажи спиртного несовершеннолетним. Уже пять лет «Гвардейский контроль» регулярно выходит в рейд по торговым точкам Большого Норильска. Одновременно с этим мы отслеживали точки продажи нюхательных смесей и жевательного табака. Год назад в этом направлении интенсивно работали надзорные организации и постепенно торговля такими товарами практически прекратилась. А вот проблема, от которой мы оттолкнулись, по–прежнему остаётся достаточно острой.

Актив «Гвардейского контроля» — от 10 до 20 человек. Попадает в него не каждый. Главный критерий отбора — стрессоустойчивость, умение сохранить самообладание в сложной ситуации. Ну и понимание, ради чего патруль выходит на улицы города. Ребята к таким рейдам относятся ответственно, а родители поддерживают детей. Для многих это первый опыт работы «в полях», и своё будущее они связывают с работой в правоохранительных органах или пропагандой здорового образа жизни.

Торговые точки для проверки выбираются произвольно либо согласно поступающим жалобам. Отлично работает сарафанное радио, когда о фактах продажи алкоголя сообщают сами подростки. Пристальное внимание уделяется отдельно стоящим торговым павильонам, — там, как показывает практика, чаще всего нарушают законодательство, — но не остаются без внимания и крупные торговые сети.

Выглядит рейд так: группа активистов посещает торговую точку для проверки соблюдения правил продажи спиртного. При выявлении нарушения молодогвардейцы вызывают сотрудников полиции. Как правило, на сигнал реагируют инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, которые фиксируют факт недобросовестной работы продавца.

– В свою очередь мы напоминаем продавцам: любой покупатель, который на первый взгляд кажется взрослым, может оказаться несовершеннолетним, поэтому документы нужно спрашивать обязательно, — говорит Владислав Завгородний. — Также необходимо твёрдо знать основные пункты правил торговли алкогольной продукцией, которую у нас в стране разрешено приобретать только с 18 лет.

Моё общение с подростками показывает, что в их среде выпивать сейчас не круто. Круто быть здоровыми, активными и добиваться каких–то высот в спорте, хобби, общественной деятельности, ориентироваться на построение карьеры. Те, кто говорит, что молодёжь деградирует и подросткам интересно только сидеть по подъездам, в корне не правы. Молодёжь сейчас больше думает о своём будущем и подходит к этому осознанно.

Без бутылки разберётесь

Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, сообщила, что в 2019 году было составлено 12, а в 2020–м — 9 административных протоколов по факту продажи алкоголя несовершеннолетним. А в прошлом году в Кайеркане было зафиксировано пять нарушений, в Норильске — три, в Талнахе — одно. В январе нынешнего года подобных нарушений не было зарегистрировано, однако в феврале их уже набралось три. Чаще всего подросткам продают пиво. Возраст потенциальных покупателей — от 16 лет. Больше всего нарушителей среди продавцов мелких торговых павильонов, реже они встречаются в крупных торговых сетях.

– Закон защитил продавцов, разрешив им при продаже алкоголя требовать у покупателя паспорт, — напоминает Ольга Курунина. — В больших городах в крупных торговых точках алкоголь продают исключительно при предъявлении паспорта. И неважно, что перед торговым работником стоит взрослый человек, который ни при каких обстоятельствах не сойдёт за подростка.

Нередки случаи, когда спиртное покупают школьникам взрослые люди. Обычно навстречу детским «хотелкам» идут мужчины, особенно те, что сами находятся в нетрезвом состоянии, так сказать входят в положение. Инспекторы на родительских собраниях постоянно говорят папам и мамам о вреде такой медвежьей услуги, поскольку так можно невзначай пристрастить ребёнка к алкоголю.

Между тем, Административный кодекс РФ за продажу алкоголя несовершеннолетним грозит нарушителям закона серьёзными карами. Пункт 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан; от 100 до 200 тысяч для должностных лиц — ИП и от 300 до 500 тысяч для юридических лиц.

– Работа «Гвардейского патруля» эффективна, она даёт хорошие результаты, — делится Ольга Курунина. — А задача полиции — сразу же отреагировать на сообщения, которые поступают от молодогвардейцев. Польза от такого сотрудничества ещё и в том, что продажу алкоголя можно пресечь сразу же, на месте. Взрослые граждане могут и сами вмешаться в ситуацию, если не будут молча наблюдать за происходящим, а одёрнут продавца или ребёнка, попытаются привлечь внимание окружающих.